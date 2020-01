Lastwagen kommt von der Strasse ab und kippt zur Seite

An der Lenk im Simmental war am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr ein Lastwagen in einen Selbstunfall verwickelt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war er auf der Lenkstrasse von Zweisimmen in Richtung Lenk unterwegs gewesen, als er kurz vor der Abzweigung Guldigi Matte rechts von der Fahrbahn abkam und zur auf die Seite kippte.