Trächtige Kuh stirbt nach Schlangenbiss

Dass Schlangen Kühe beissen, komme ein bis zwei Mal pro Jahr vor, so ein Oberländer Tierarzt zur Wochenzeitung. Noch öfter treffe es aber Ziegen, da diese neugieriger seien als Kühe und sich öfter in steinigem Gebiet aufhalten – dem bevorzugten Lebensraum der Schlangen. In der Region sind Aspisvipern und Kreuzottern heimisch.

Landwirt Brönnimann entstand durch den Tod der Kuh ein Schaden von 3500 Franken; das Tier sei trächtig gewesen.