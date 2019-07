Klassische Musik ohne Hemmschwellen

Zum 15. Mal wird Wengen vom 17. bis 24. August ganz im Zeichen der klassischen Musik stehen. Die Mendelssohn-Musikwoche Wengen steht an. Dass während dieser sieben Tage an sechs Konzerten hochstehende Musik zu hören ist, liegt in der Verantwortung der künstlerischen Leiterin Beatrix Jerie.