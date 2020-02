Keiner zu klein, Simon Ammann zu sein

Am Wochenende herrschte in der Swisscom Nordic Arena reger Betrieb. Bei wunderbarem Wetter starteten zahlreiche junge Sportlerinnen und Sportler am Samstag zur Helvetia Nordic Trophy und am Sonntag zur Junioren-SM U-16 in der nordischen Kombination. Und: Als Zeichen zur Nachwuchsförderung wurde am Samstagmittag im Beisein von Persönlichkeiten wie Alt-Bundesrat Adolf Ogi, SVP-Nationalrat Albert Rösti und Regierungsrätin Beatrice Simon die neu erbaute Animationsschanze für Kinder offiziell eingeweiht und erstmals eingesprungen.