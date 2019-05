Kanton «buuret» mit den Bernburgern

Die Ära Nussbaum endet, die Ära Inforama beginnt. So lässt sich das Wesentliche zur Zukunft der Schlüsselmatte zusammenfassen.

Stefanie Gerber, die Kommunikationsverantwortliche der Burgergemeinde Bern, bestätigt, was in Spiez die Spatzen bereits leise von den Dächern pfiffen: «Das Inforama Hondrich beabsichtigt, das Ökonomiegebäude und rund 10 Hektaren Land per 1. Januar 2020 zu pachten.»