Kässeli für Vorfinanzierungen, einheitliches Label für Airbnb-Anbieter

Stabiler Steuerertrag

Zum guten Ergebnis trugen einmal mehr die stetig wachsenden Steuererträge von natürlichen Personen bei, wie der Finanzpräsident Martin Althaus an der Gemeindeversammlung den 47 Stimmbürgern erklärte. «2018 nahm die Gemeinde Matten 7,7 Millionen Franken Steuern von natürlichen Personen ein.» Insgesamt belief sich der Steuerertrag auf 9 Millionen Franken.

Die Steuern von juristischen Personen betrügen in Matten zwar nur einen Bruchteil dessen, was die Nachbargemeinde Interlaken in diesem Bereich einnehme. «Dafür sind unsere Steuererträge sehr stabil», freute sich Althaus. Auf der Aufwandseite war keine Einlage in die finanzpolitische Reserve nötig, weil die Nettoinvestitionen unter den Abschreibungen lagen. Die Nettoinvestitionen beliefen sich 2018 auf 955'522 Franken im Gesamthaushalt.

«Das war wenig und ist mit ein Grund für den hohen Selbstfinanzierungsgrad von fast 230 Prozent», sagte Gemeinderat Althaus. Die Gemeinde nutzte die günstige Lage, um Schulden zu reduzieren. Und mit 3,6 Millionen Franken (acht Steuerzehntel) Bilanzüberschuss verfügt sie über eine sehr gute Reserve.

Die Versammlung genehmigte die Rechnung diskussionslos und einstimmig.

Vorsorge für Investitionen

Mit der Erweiterung der gut besuchten Tagesschule sowie Sanierungen der alten Turnhalle, des Kindergartens Kesslergasse und der Gemeindeverwaltung kommen in den nächsten Jahren wieder grössere Investitionen auf die Gemeinde zu.

Die Versammlung beschloss deshalb ein neues Reglement für eine Spezialfinanzierung «Vor­finanzierung von Investitionen in die Schulliegenschaften und in die Gemeindeverwaltung». Diese Kasse wird in guten Jahren aus Rechnungsüberschüssen gespeist und kann bei Bedarf für die Abschreibung grösserer Investitionen verwendet werden.