Jethro Tull und Patent-Ochsner-Special am Seaside Festival

Den unvergleichlichen 70er- und 80er-Jahre-Sound von Electric Light Orchestra (ELO) wird Phil Bates aufleben lassen: The Music of Electric Light Orchestra performed by Phil Bates & Band feat. The Berlin String Ensemble.

Kim Wilde feiert nächstes Jahr nicht nur ihren 60. Geburtstag: Die Britin, welcher 1981 der grosse Durchbruch gelang, befindet sich auch auf ihrer “Greatest Hits Tour” und bringt in Spiez ihre Klassiker wie «Kids In America» oder «Cambodia» zu Gehör. Schwelgen in alten Zeiten ist also einmal mehr angesagt.

Heimisches und Heimkehr

Getreu dem Motto «ehre heimisches Schaffen» holt Philippe Cornu auch Oberländer Musikanten an Bord: Am Samstag werden die Thuner Rocker The Souls ihr neues Album vorstellen, das laut den Veranstaltern «härter und dreckiger» klingen soll als das Erfolgsdebüt «Eyes Closed».

Ein Heimspiel werden in der Bucht auch die Halunke um Frontmann Häni haben. Sie feiern 2020 ihr zehntes Wiegenfest – und spielen am Freitag, der für Schweizer Sound und solchen der poppigeren Art reserviert ist.

Ein Wiedersehen wird es dann mit der erfolgreichen, jüngsten Schweizer Mundart-Generation geben: Hecht, unlängst im ausverkauften Zürcher Hallenstadion gefeiert, eröffneten schon das allererste Seaside Festival 2017.

Zudem soll der deutsche Reggae-Künstler Gentleman für positive Stimmung in Spiez sorgen. «Weitere Bands werden in Kürze bekanntgegeben», versprechen die Festivalmacher aus der Stadt Bern.

Wie schon in den ersten drei Jahren teilt sich das Seaside Festival mit dem zeitgleich am Bodensee stattfindenden Partnerfestival Summerdays Arbon die Hauptacts, was die beiden Veranstalter von Synergien im Booking sprich interessanten Künstlergagen profitieren lässt.

ProgrammFreitag

Patent Ochsner

Hecht

Gentleman

Halunke

Samstag

Jethro Tull

UB40 feat. Ali Campbell & Astro

Kim Wilde

The Music of Electric Light Orchestra (ELO) performed by Phil Bates

Weitere Bands folgen.

Tickets fürs Seaside Festival 2020 ab Dienstag 10 Uhr: Online über www.seasidefestival.ch/tickets oder bei den Ticketcorner-Vorverkaufsstellen. Das Festival findet am 28. und 29. August 2020 statt.