Interlakner Gymnasiasten fühlten Ständeratskandidaten auf den Zahn

Beatrice Simon (BDP), Kathrin Bertschy (Grünliberale), Christa Markwalder (FDP), Marianne Streiff (EVP), Rytz (Grüne), Salzmann (SVP) und Stöckli (SP) standen auf dem Podium. Dabei traf es in Sachen Fragen, die Hauck stellte, nicht alle gleich hart. Er liess die Kandidaten zuerst eine aktuelle Pressemeldung kommentieren, die sie wie ein Los aus seiner Hand zogen, und stellte dann allen je eine Frage zu einem ihrer politischen Ausrichtung nach positiv und negativ besetzten Thema.

Losglück bei Zeitungsfragen

Losglück bei den Zeitungsfragen hatte Regula Rytz. Die Umweltverbände haben vermeldet, dass die zu Ende gehende Legislaturperiode des Bundesparlaments aus Umweltsicht desaströs war. Rytz stimmte dem voll zu: «Es ist uns nicht gelungen, in der CO2-Strategie vorwärtszukommen.» Auch ihre Ratskollegin Kathrin Bertschy durfte sich zu einem Kernthema ihrer Partei äussern. In ihrem Zeitungsartikel wurde festgestellt, dass das Klima das wichtigste Thema der Wahlen vom 20. Oktober ist. «Es ist unser Ziel, unsere Lebensgrundlage zu erhalten», sagte sie und erweiterte ihre Stellungnahme: «Wir möchten keine Schulden in den Sozialwerken.»

Christa Markwalder zog den Artikel mit der Meldung, dass die Schweiz das 70-Jahr-Jubiläum der diplomatischen Beziehungen mit Israel feiert. Politisch war ihre Stellungnahme nicht. «Ich wäre heute Abend zu einem Konzert der israelischen Botschaft eingeladen gewesen. Da ich für dieses Podium zuerst zugesagt hatte, verzichtete ich», sagte sie.

Werner Salzmann, Präsident der Sicherheitskommission des Nationalrats, nahm zur Meldung Stellung, dass über die Höhe der Gegengeschäfte beim Kauf der künftigen Kampfflugzeuge Widersprüche bestehen. Der Ständerat will, dass die Gegengeschäfte für die Schweizer Industrie bei 100 Prozent liegen, während Bundesrätin Viola Amherd 60 Prozent vorgeschlagen hat. «Für mich müssen es etwas mehr als 60, aber nicht 100 Prozent sein», sagte er.

Beatrice Simon zog die Schlagzeile, dass Ueli Maurer das Rahmenabkommen mit der EU für tot erklärt hat. «Man muss vorsichtig sein mit den Medien. Wenn er das wirklich gesagt hätte, würde ich es nicht verstehen. Die Beziehungen mit der EU sind für die Schweiz wichtig», sagte sie.