Interlaken im James Bond-Fieber

Warum denn ausgerechnet von Grünigen? Weil der Ex-Skistar am 11. April dieses Jahres seinen 50. Geburtstag feierte. 50 Jahre von Grünigen, 50 Jahre James Bond auf dem Schilthorn und 50 Jahre Mondlandung. Ehrensache, dass bei der schlichten Eröffnungsfeier im Kunsthaus auch Peter Feuz (Verwaltungsratspräsident Schilthornbahn), Charles Raedersdorf (TV-Moderator der ersten Mondlandung), Stefan Zürcher (Stuntman und vielfacher Bond-Darsteller) nicht fehlen durften. Und natürlich der ehemalige Bob-Oylmpiasieger Hausi Leutenegger, der sich vor 50 Jahren erstmals in den Eiskanal begeben hatte. Schliesslich trabte auch der Interlakner Gemeinderat und Steinstösser Peter Michel mit einer 20 Kilo leichten Ausführung des original 83,5 Kilo schweren Unspunnensteins an.

Eröffneten die 007-Jubiläumstage: Von links Mike von Grünigen, Hausi Leutenegger, Organisator Ernie Soller und Stefan Zürcher. Bild: Bruno Petroni

Am Abend wurden die Jubiläumstage im Kunsthaus unter dem Motto «Moonraker» so richtig in Schwung gebracht: Der ehemalige TV-Chefredaktor Erich Gysling ging im Podiumsgespräch mit fünf Experten auf Themen der Raumfahrt ein. Der Diskussionsabend war zum Redaktionsschluss noch im Gang.

Am Donnerstagabend findet an selber Stelle ein Podium zum Thema «Piz Gloria – ein Berg macht Karriere» statt; am Freitag schliesslich «Ist der Eidgenössische Geheimdienst noch geheim?». Am Samstag gibts auf der Höhematte den ganzen Tag viel Action rund um 007, gefolgt von der abschliessenden Galanacht im Grand Hotel Victoria-Jungfrau.