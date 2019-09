Indischer Staatspräsident lächelte für Chopra

Von Touristen bejubelt

Und nun also besuchte der indische Staatspräsident Ram Nath Kovind auf seiner Staatsvisite in der Schweiz diese Statue. Der Höhenweg war kurzfristig abgesperrt, ein Tross schwarzer Limousinen und Kleinbusse hielt an. Eine Schar indischer Feriengäste jubelte ihrem Staatspräsident am Eingang zum Kursaal-Garten zu und zückte begeistert Handys. In Begleitung seiner Gattin und von Gemeindepräsident Urs Graf mit seiner Frau Erika Streich, umgeben von Reisebegleitern, Sicherheitsleuten und dem Interlakner Gemeinderat, promenierte der Präsident den kurzen Weg bis zur Statue. Dabei liess er sich von Urs Graf die Zusammenhänge erklären und legte der Statue kurz die Hand auf die Schulter, mit einem herzlichen Lächeln. Nach einem kleinen Rundgang gings zurück zum Autokonvoi.

Der Staatspräsident war am Freitag vom Bundesrat zum Staatsbesuch in der Schweiz empfangen worden.