Hotelhund Caramel sammelt für die Krebsliga

Wer im Hotel Regina in Wengen eincheckt, wird in aller Regel von einem karamellfarbenen Vierbeiner begrüsst. Der Hundekorb in der Hotellobby ist Caramels bevorzugter Aufenthaltsort – falls er nicht gerade draussen unterwegs ist. Caramel kann man mieten. Für kürzere Spaziergänge, aber auch für ausgedehntere Ausflüge in der näheren Umgebung.