Holz, Herz und Hingabe

«Tradition und Moderne»: So hiess die Ausstellung zur Eröffnung des Museums für Holzbildhauerei in Brienz am 20. Juni 2009. Der Titel steht zugleich als Motto für das Spannungsfeld, in dem sich die Brienzer Holzschnitzerei seit ihren Anfängen vor rund zweihundert Jahren bewegt. Ein ausgewiesener Kenner dieses Kulturguts, seiner Blütezeiten und seiner Phasen des Niedergangs ist Martin Mätzener. Ihn fasziniert die Entwicklung des «Schnätzens» von der Volkskunst einerseits zur touristisch orientierten Souvenirindustrie andererseits, zu einem Kunstzweig von hohem Niveau.