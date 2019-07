Heute gehts los: Fliegend und zu Fuss von Hütte zu Hütte

Die 2. Eigertour gilt auch ein bisschen als X-Alps-Revanche. Bekanntlich hat vor zwei Wochen der Frutiger Christian «Chrigel» Maurer das X-Alps zum sechsten Mal gewonnen; sein zwölf Jahre jüngerer Freund Patrick von Känel erreichte das Ziel in Monaco im international topbesetzten X-Alps-Feld als Achter. Wie schon letztes Jahr stehen die beiden Frutiger heute auch wieder an der Eigertour am Start.

Küken gegen Mentor

Nun hat von Känel also die grosse Chance, seinem eigenen Mentor und Förderer endlich mal den Rang abzulaufen. Letztes Jahr war es am letzten Renntag der Eigertour schon mal sehr knapp geworden. War doch von Känel Maurer stets dicht gefolgt und zeitweise gar in Führung, ehe Letzterer in den letzten Stunden des Rennens durch einen geschickten taktischen Zug bei äusserst schwierigen Flugbedingungen die Entscheidung zu seinen Gunsten herbeigeführt hat und gewann.

Selfie als Beweismittel

Das Regelwerk der Eigertour ist recht simpel und spontan, so wie die Athleten dieser stark aufkommenden Hike-&-Fly-Szene in der Regel selber auch: In einer definierten Reihenfolge müssen die Teilnehmer 14 in den Berner Alpen liegende Berghütten besuchen. Vor jeder Hütte müssen sie ein Selfie machen, auf dem sowohl die Hütte als auch sie selber und ihre Ausrüstung zu sehen sind. Aus Sicherheitsgründen herrscht jeweils zwischen 21 und 5.30 Uhr obligatorische Ruhezeit; während dieser dürfen sich die Athleten maximal 250 Meter vom definierten Ruhepunkt entfernen.

Wo sie die Nacht verbringen, bleibt ihnen überlassen. Jeder trägt rund um die Uhr einen Transponder auf sich, welcher der Jury zur Kontrolle dient und gleichzeitig dem interessierten Publikum ermöglicht, das Rennen im Internet in Echtzeit live mitzuverfolgen.

Zuerst auf die First

Am Dienstagabend um 20 Uhr gab Initiant und OK-Chef Michael Witschi, Sportchef des einheimischen Deltaclubs Jungfrau Tächi die Reihenfolge der zu besuchenden Berghütten bekannt. Dies sind das Berghaus First, dann Tierberg-, Gauli- und Lobhornhütte und das Berghaus Niesen Kulm.