Hattrick für die jungen Krattiger Schützen

Sechster Sieg in Serie

Am Amtsschiessen konnte die Gruppe «Lueg is Land» den Gruppenwettkampf erneut für sich entscheiden. Auch der Frutiger Amtscup wurde durch die erfolgreiche Gruppe bereits zum sechsten Mal in Serie gewonnen, und am Oberländischen Amtscupfinal konnte sie die Bronzemedaille erringen. Ebenfalls zu Bronze reichte es am Oberländischen Gruppenmeisterschaftsfinal im Feld A.

In der Gruppenmeisterschaft wurden die Krattiger Jungschützen Oberländer Meister, und am Kantonalfinal durfte die Silbermedaille gefeiert werden. Auch der Jungschützenwettkampf am Amtsschiessen konnte gleich durch zwei Gruppen dominiert und das Jungschützenwettschiessen gewonnen werden.

Zum Saisonende konnte zusammen mit den Veteranen am Oberländer Generationen-Wettkampf «Jung u Alt» der Gewinn der Silbermedaille gefeiert werden. Die neuen Oberländer Meister der Kategorien Jungschützen und Junioren stammen mit Jonas Mäusli und Simon Reichen aus den Reihen der erfolgreichen Krattiger Schützenjugend. (pd/jez)

Die Resultate: Jahresmeisterschaft: 1. Loat Alexandra, 2. Schick Jürg, 3. Riesen Florian, 4. Balmer Theo, 5. Indermühle Markus, 6. Kummer Chrigel; Cupschiessen: 1. Indermühle Markus, 2. Balmer Theo, 3. Riesen Florian; Jungschützenmeisterschaft: 1. Mäusli Jonas, 2. Büschlen Flavio, 3. Zeller Philippe; Nachwuchsmeisterschaft: 1. Bircher Diana, 2.Reichen Simon, 3. Morgenegg Jonas; Bundesprogramm: 1. Meyer Roger, 2. Loat Alexandra, 2. Kummer Chrigel; Gabenstich: 1. Schick Jürg, 2. Indermühle Markus, 3. Meyer Roger; Saustich: 1. Schick Jürg, 2. Indermühle Markus, 3. Luginbühl Bruno; Uhrenstich: 1. Schick Jürg, 2. Riesen Florian, 3. Indermühle Markus; Wyberstich: 1. Perren Anita, 2. Riesen Tanja, 3. Indermühle Marianne; Jungschützenstich: 1. Mäusli Timo, 2. Büschlen Flavio, 3. Mäusli Jonas; Juniorenstich: 1. Reichen Simon, 2. Schranz Pablo, 3. Matti Nils; Ausschiessetmeister: 1. Schick Jürg, 2. Indermühle Markus, 3. Riesen Florian. Alle Resultate auf: www.sgkrattigen.ch