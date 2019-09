Gstaader Polizeiwache präsentierte ihren neuen Standort

Es bot sich am Samstag die Gelegenheit, die zweckmässigen und den heutigen Anforderungen entsprechenden Räumlichkeiten zu besichtigen. Die gesicherten Türen zum Wachtposten standen für einmal offen.

Von den Büroräumen der Dienstablösungen, für die jeweiligen Rapporte, für Befragungen und Abklärungen bei Untersuchungen bis zu den Garderoben mit den Spezialausrüstungen, ja sogar die gesicherte Zelle für mögliche Straftäter konnten besichtigt werden.

Dazu erklärten die Hüter des Gesetzes den Besuchern ihre Aufgaben und Dienstleistungen. Dies zur Sicherheit von der einheimischen Bevölkerung bis zu den prominentesten Gästen, generell für das öffentliche Leben im Saanenland. Auch wurden die verschiedenen Einsatzmittel gezeigt und vorgeführt.

Vorzeigecharakter

Bereits am Freitagabend begrüssten Walter Schellenberger als Chef der Polizei Region Berner Oberland und Ulrich Lauener als Chef der stationierten Polizei anlässlich eines Behördenapéros eine Delegation des Saaner Gemeinderats als Bauherrin, angeführt von Gemeindepräsident Toni von Grünigen.

Die Kantonspolizei ist Mieterin der ersten Etage an der Gsteigstrasse 14 in Gstaad. Für Schellenberger hat der vor einigen Jahren gebildete Polizeibezirk Zweisimmen/Gstaad Vorzeigecha-rakter. Die junge Crew mit insgesamt 22 Polizistinnen und Polizisten ist in der Region Obersimmental und Saanenland etabliert.

Schon vorher am Spittelweg in Gstaad waren Polizei und Feuerwehr unter demselben Dach. Daniel Rhyn, Bezirkschef der Polizeiwachen Zweisimmen und Gstaad, freute sich: «Der ganze Umzug an den neuen Standort an die Gsteigstrasse wurde ohne kleinste Beeinträchtigung der Aufgaben und des täglichen Polizeidienstes ausgeführt. Wir haben uns gut eingelebt und sind auch technisch auf dem neuesten Stand.»

Für Rhyn ist auch die Zu- und Wegfahrt sowohl für die Polizei wie auch für die Feuerwehr im Notfalleinsatz direkt in die Hauptstrasse einfacher und schneller.