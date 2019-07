Grosser Run auf Eiger Ultra Trail

Man habe das Eventgelände aufgewertet, heisst es in einer Mitteilung. «Besucher im Eventvillage können auf einer Grossleinwand und Angehörige zu Hause auf der Eventwebsite das Lauferlebnis am Eiger mit Live-TV-Bildern mitverfolgen.» Der Anlass sei touristisch für Grindelwald interessant: «Gemäss Teilnehmerumfragen bleiben die Trail-Läufer, unabhängig von der gelaufenen Distanz, durchschnittlich drei Nächte in Grindelwald. Dabei nehmen sie im Schnitt bis zu zwei Betreuungspersonen mit.»