Gewässersanierung im Oberhasli gelungen

Viel Erfolg mit 2 Prozent

Der Erfolg der Massnahmen wird während fünf Jahren mit Elektrobefischungen, Erhebungen der Kleinlebewesen in den Bächen und verschiedenen Messungen zur Wasserführung kontrolliert. Die Resultate sind ermutigend, wie KWO-Gewässerökologe Steffen Schweizer am Infotag des Schweizer Wasserforschungsinstituts Eawag am Dienstag in Luzern berichtete: «Sowohl die Fischdichte als auch die Reproduktion haben zugenommen, und die Altersstruktur der Fischbestände hat sich verbessert.»

Besonders augenfällig war die Verbesserung im Gadmerwasser, in das heute viele Seeforellen zum Laichen aufsteigen, wie unter anderem Fotofallen und Filme der KWO-Ökologen belegen. Eine deutliche Verbesserung in allen ökologischen Bereichen brachte auch die Schwall-Sunk-Sanierung mit dem Ausgleichsbecken in Innertkirchen und der fischfreundlicheren Umgestaltung des darunter liegenden Aare-Abschnitts.

Die Sanierungsmassnahmen waren Teil des Projekts KWO Plus. Durch die Erhöhung der Restwassermenge für die Bäche nahm die Stromproduktion um rund 30 Gigawattstunden ab, das entspricht 2 Prozent der KWO-Jahresproduktion. Im Gegenzug wurde die Produktion schon in den beiden ersten Projektetappen (Innertkirchen 1 und Handeck 2) um 70 Gigawattstunden gesteigert.

Strom, Wasser, Wärme

Für die gesamte Schweiz rechnet das Forschungsprogramm Wasserkraft des Bundesamtes für Energie mit einem Ausbaupotenzial von 4,38 Terawattstunden (4380 Gigawattstunden) pro Jahr, wie Programmleiter Klaus Jorde in Luzern erläuterte. Dem stehen – je nachdem, ob der Gewässerschutz künftig verstärkt wird oder nicht – Produktionsverluste zwischen 2,28 und 6,41 Terawattstunden gegenüber.