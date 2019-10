Gemeinderat zieht Überbauungsordnung zurück

Die 250 Stimmberechtigen an der Lenker Gemeindeversammlung hatten am Dienstag nur über die beiden Geschäfte Überbauungsordnung «Beschneiung Betelberg» und über die 4 Millionen Franken zur finanziellen Beteiligung an den Bergbahnen zu befinden. Die dritte Vorlage zur Teilüberbauungordnung «Reka-Feriendorf» ist nach kantonaler Baugesetzgebung ein Kompetenzgeschäft des Gemeinderates. Gemeindepräsident René Müller begründete damit die Streichung des Traktandums.