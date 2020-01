Für das Slalomrennen wird Schnee eingeflogen

Die Organisatoren der Lauberhornrennen in Wengen haben auf dem Slalomhang mit Schneemangel zu kämpfen. «Aufgrund des warmen Wetters war es in den vergangenen Tagen kaum möglich, den Hang technisch zu beschneien», schreibt das OK in einer Mitteilung. Die Schneedecke im untersten Teil des Hanges sei unzureichend. Das OK hat deshalb entschieden, eine begrenzte Menge Schnee aus dem nahe gelegenen Hannegg-Gebiet mittels Helikopter einzufliegen.