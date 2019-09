Frutiger-Mitarbeiter feierten im Jungfrau-Park

Die Frutiger-Gruppe feiert heuer das 150-Jahr-Firmenjubiläum. An der Jubiläumsfeier vom vergangenen Samstag erschienen 2600 Mitarbeiter des Unternehmens mit ihren Familien im Jungfrau-Park in Matten, wie die Frutiger-Gruppe mitteilt.

Diverse Attraktionen, musikalische Unterhaltung sowie Verpflegungs- und Getränkestände standen zur Verfügung. Die Mitarbeiter hätten sich einen Festtag verdient, «denn sie haben die Geschichte der Firma Frutiger mitgestaltet und mitgeprägt».

Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Hauptsitz in Thun beschäftigt rund 2850 Mitarbeiter in 24 Firmen, die sich über das gesamte Mittelland bis in die Romandie und die Nordwestschweiz verteilen.