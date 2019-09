Frutigen: Zwei kostspielige Vorlagen an der Urne

Gleichzeitig mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Frutigen durch den Kanton möchte der Gemeinderat die Möglichkeit nutzen, auch seitens der Gemeinde «verschiedene Arbeiten und Verbesserungen im Dorf zu realisieren». Für Untersuchungs- und Baumeisterarbeiten, Strassenbelags- und Beleuchtungsarbeiten auf verschiedenen Abschnitten etc. wird deshalb den Stimmberechtigten am 17. November an der Urne ein Kredit von 980000 Franken zur Annahme empfohlen. Im gleichen Zug sollen auch die vier Dorfbrunnen saniert und aufgewertet werden, informiert der Gemeinderat.