Firstbahn bricht den Rekord vom Vorjahr

Der Verkehrsertrag stieg über das ganze Jahr 2018 gesehen um 29,2 Prozent auf 17,6 Millionen Franken, unterteilt in 10,6 Millionen Franken in der Sommer- und 6,4 Millionen Franken in der Wintersaison. Dies ist gleichbedeutend mit dem höchsten Verkehrsertrag der Geschichte. Gemäss den Jungfraubahnen zahlte sich aus, dass die Firstbahn nach der Premiere im Jahr 2017 zum zweiten Mal zwischen Winter- und Sommersaison durchgehend in Betrieb war. «Zum Ergebnis trug weiter das warme Sommerwetter bei.»

Weitere Adventure-Angebote

Auch bei ihren Adventure-Angeboten verzeichnet die Firstbahn einen Zuwachs. Dort resultierte im Jahr 2018 ein Ertrag vom 3,4 Millionen Franken, was einer Steigerung von einer Million Franken im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im hart umkämpften Preismarkt sei es für Bergbahnen eine grosse Herausforderung, neben dem Verkauf von Bahntickets noch zusätzliche Erträge zu generieren. «Deshalb ist dieses Ergebnis besonders hervorzuheben.»

Dank den neuen Adventure-Angeboten wurden in den letzten Jahren 20 Stellen bei der Firstbahn geschaffen. Und weitere Investitionen sind geplant: Für zwei weitere Adventure-Projekte sind die Baubewilligungen ausstehend.