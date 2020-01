Feuz und die Touristiker triumphieren

Der nächtliche Schneefall hatte den Helfern zwar eine Parforceleistung abverlangt, hat nun aber seine guten Seiten: Die frisch verschneiten Wälder am Lauberhorn rücken die Region an diesem strahlend schönen Wintermorgen in ein Licht, das jedem Tourismuswerber die Tränen in die Augen treiben dürfte.

Einziger Wermutstropfen: Die Abfahrt ist nur verkürzt möglich. Von Betrübnis ist unter den 32'000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber nichts zu spüren, im Gegenteil. Die Stimmung auf der Tribüne im Zielraum ist schon lange vor Rennbeginn ausgelassen.

Feiern an der Sonne

Derweil steigt die Temperatur im 2326 Meter hoch liegenden Startbereich auf der Lauberhornschulter schlagartig um zehn Grad, als um 9.55Uhr die Sonne hinter dem Jungfraujoch hervorblickt. Ist auch dringend gewünscht, denn die elektrische Anlage der Berner Rockgruppe Juraya zeigt im Probelauf deutlich, was sie von den tiefen Temperaturen hält und fällt zwischenzeitlich aus.

Gefeiert wird trotzdem – und wie. Das Publikum verweilt gern noch da oben an der Wärme. Viele begeben sich erst im letzten Moment zum 200 Meter tiefer unten liegenden Kombinationsstart, von wo aus das Rennen heute gestartet wird.

Caviezel bringt ersten Jubel

Pünktlich um halb eins skatet der US-Amerikaner Bryce Bennett aus dem Starthäuschen. Gebannt verfolgen Tausende Augen die Fahrt auf den Riesenbildschirmen, die am Girmschbiel und im Zielraum aufgestellt sind. Der erste Fahrer zeigt, was auf der Piste drinliegt: 1:43,40 ist die Zeit, an der sich alle folgenden Athleten messen müssen. Nach dem Österreicher Max Franz folgt mit Mauro Caviezel bereits der erste Schweizer. Bis zur ersten Zwischenzeit ist es im Zielraum fast bedächtig still, dann bricht Jubel aus: Caviezel liegt vorne mit einem Vorsprung, den er auch über die Ziellinie retten kann. Frenetisch wird der neue Leader im Ziel empfangen.

Richtig laut wirds erneut, als Publikumsliebling Beat Feuz am Start steht, und lauter erst recht, als Feuz bei der ersten Zwischenzeit deutlich vor dem mittlerweile führenden Dominik Paris (ITA) liegt. Doch Feuz machts spannend: Sein Vorsprung schrumpft. Dass er seiner Favoritenrolle gerecht wird, ist plötzlich infrage gestellt. Frenetisch dann der Jubel, als der Emmentaler doch noch mit knapp drei Zehntelsekunden Vorsprung über die Ziellinie rast.

Mehrmals geht noch ein Raunen durchs Publikum, als Fahrer wie Vincent Kriechmayr oder Aleksander Aamodt Kilde zeitweilig schneller unterwegs sind als Feuz. Doch nach der Startnummer 30 herrscht Gewissheit: Der Favorit hält dem grossen Druck stand und holt sich den dritten Sieg am Lauberhorn. Auch das hätte sich kein Tourismuswerber besser ausdenken können.