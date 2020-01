Er hat ihren Zustand ausgenutzt

Der 36-jährige Schweizer, dem Schändung zur Last gelegt wurde, ist schuldig erklärt worden. Er hatte den Vorwurf bestritten. Auf eigenes Begehren waren sowohl der Beschuldigte wie auch das Opfer, das als Privatklägerin aufgetreten war, von der persönlichen Anwesenheit an der Urteilseröffnung dispensiert worden. Erschienen am Regionalgericht Oberland in Thun waren der amtliche Verteidiger des Beschuldigten und die amtliche Anwältin der Privatklägerin.