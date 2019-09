Engagierter Einsatz zum Wohl der Forellen

«An die 3500 bis 4000 Stunden Fronarbeit leisten unsere Mitglieder jährlich», weiss Beat Schlapbach, Präsident des Fischereivereins Spiez. Über 140 Stunden davon arbeiteten zwanzig von ihnen am Samstag zur Verbesserung der Lebensgrundlagen für Forellen im Dorfbach Wimmis. Sie taten dies exakt am vierten schweizerischen Tag der Fischerei, an dem kantonale Fischereiverbände und regionale Fischereivereine an die Öffentlichkeit treten.