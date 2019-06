Endspurt beim Hochwasserschutz

1969 richteten die fünf Leissiger Gräben grosse Verwüstungen im Dorf an. Seither hat die Schwellenkorporation viel in den Hochwasserschutz investiert. Unter anderem wurden in den Gräben über dem Dorf und über den wichtigen Verkehrswegen der Reihe nach Geschiebesammler gebaut und in den letzten Jahren vergrössert.