Ein zweiter Rücktritt – und ein Konter

«Es ist mir ein grosses Anliegen, meinen Platz frühzeitig für einen jungen, motivierten Mitbürger freizugeben. In den letzten Jahren fiel es mir zudem immer schwerer, einzelne Entscheide des Gemeinderates mitzutragen, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit dem Personal der Gemeindeverwaltung.» So lässt sich Verena Roder in einer Mitteilung zitieren, welche die SP Unterseen am Montag den Medien zustellte. Titel: «Vizegemeindepräsidentin Verena Roder tritt zurück» – und zwar per Ende 2019.