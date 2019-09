Ein Stück Tourismusgeschichte ist zu Ende

Shaun (r.) und Brenda Taylor vor ihrer Heimreise nach Irland. Bild: Fritz Inniger

Ein Grossteil von Gruppen reiste per Bus nach Adelboden. Lebensmittel wurden ausschliesslich in Adelboden eingekauft. Ein ausgeklügeltes Menu-System sorgte dafür, dass es nur wenig Abfall gab. Jeden Abend gab es eine Vorratskontrolle, dem entsprechend wurde ein neuer Menüplan erstellt. Noch Vorhandenes nahm man für andere Gruppen mit. Pro Woche wurden so rund acht bis zehn Gruppen bedient, welche in verschiedenen Gruppenunterkünften untergebracht waren.

Nachfolge erwünscht

In all den 20 Jahren profitierten Bergbahnen, Adventureparks, Käsereien und Restaurants von den zahlreichen Besuchen der Jeka-Gäste. Auch Schifffahrten und Ausflüge nach Thun und Interlaken und ins Berner Oberland waren keine Seltenheit und sorgten für Wertschöpfung in der Region.

Sämtliche Anbieter von touristischen Angeboten und auch das Team von Adelboden Tourismus hoffen nun, dass ein neues Reiseunternehmen wie Jeka wieder Pfadfinder und Jugendgruppen nach Adelboden holt. «Jeka» ist eine Abkürzung für St.Paulus-Jeugd-Kampen (Jugend-Camp). Ursprünglich war dies eine flämische Reiseorganisation für Jugendliche. Jeka war nach eigenen Angaben kein gewinnbringendes Unternehmen.

Dank freiwilligen Helferinnen und Helfern konnten die Kosten niedrig gehalten werden.