Ein Schwingfest als Geburtstagsgeschenk

Tradition mit Erfolg

«Schwingen, ein sportliches Kräftemessen Mann gegen Mann, hat bis heute seine Bodenhaftung, seine Echtheit bewahrt», ist Michael Tschiemer, Präsident des Schwingklubs Interlaken und Umgebung, überzeugt. Die Schwingerchronik zeigt, wie sich der Klub zu einem der bekanntesten Vereine mit heute rund 500 Mitgliedern entwickelt hat. In all den Jahren zeigten Schwinger aus der Region an kanto­nalen und eidgenössischen Schwingfesten Spitzenleistungen und erkämpften sich die verdienten Kränze.

«Ein Jahrhundert alt und so gut in Form, grossartig», meint Regierungsrätin Christine Häsler. Sie ist fasziniert vom fairen Sport, von der Art, wie die Wettkämpfe geführt werden, und wie auf eindrückliche Art mit Sieg und Niederlage umgegangen werde. «Heute zählt Schwingen zum Spitzensport, wird zum medialen Grossereignis. Schön, dass die Schwinger es dennoch verstehen, ihre Tradition und Kultur zu bewahren», sagt Christine Häsler.

Unspunnen

Die Gemeinde Matten verbindet eine enge Beziehung mit dem Schwingklub. Von 1946 bis 2006 war die Unspunnenmatte Austragungsort eines der bekanntesten Schwingfeste der Schweiz. Nun findet der Anlass aus Platzgründen ein paar Hundert Meter von Matten entfernt auf der Höhematte in Interlaken statt. «Viele Jahre diente der Keller in unserer Turnhalle als Trainingsort. Ich habe bis heute den Geruch von Schweiss und Sägemehl in der Nase.

Auch der Unspunnenstein lag hier, und wir Buben hatten daran herumgespielt. Er ging nie verloren…», erinnert sichPeter Aeschimann, Gemeindepräsident von Matten. Als persönliches Geschenk übergibt Hanspeter Jörg – ehemaliger OK-Präsident des Unspunnen-Schwinget – einen Unspunnen­stein aus «Habcher-Granit». Geschliffen durch das Wasser des Lombachs, gleicht der Stein in Grösse und Gewicht dem Original.