Ein neuer «Chrache» beim «Chrachegrabe»

Ein Geschiebesammler im «Chrachegrabe» schützt den Weiler Buchholz in Wengi vor Schlamm und Geröll, Regen- und Schmelzwasser gelangt über einen sogenannten Sickerbrunnen in den Untergrund. Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls, denn in den letzten Jahren ist es trotz dieser Massnahmen mehrmals zu kleinen Überschwemmungen gekommen.