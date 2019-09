Ein Flugzeug feiert Geburtstag

Tausende Schaulustige säumten am Samstag das Rollfeld in St. Stephan und liessen sich von der scheinbar mühelosen Leichtigkeit begeistern, mit welcher die Jetpiloten in ihren Hunters, Venoms und Vampires die Schwerkraft ausser Kraft setzten und tollkühne Figuren in den Himmel zeichneten.