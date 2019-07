Ein Dorf im Zeichen der Armbrust

Dieser übergab sie an OK-Mitglied Ueli Frutiger, und dann berührte die Fahne zum Gruss kurz die andern Fahnen auf der Bühne und einmal auch ein bisschen die Bühnendecke.

Ungeschickter Ammann

Der Berner Regierungspräsident Christoph Ammann berichtete kurz von seinem nicht so ganz gelungenen Test mit der Armbrust am vergangenen Mittwoch und lobte insbesondere die Kooperation der Ringgenberger Armbrustschützen mit den Tellspielen. «Bern ist ein Sport- und Kulturkanton, und ihr tragt dazu bei», sagte er.

Anders als bei Tell ist die Armbrust heute in der Schweiz weder Jagd- noch Kampfwaffe, sondern ein Sportgerät. Der Sport sei anspruchsvoll, betonte der Regierungspräsident. EASV-Präsident Martin Schneider tönte die Probleme der Armbrustsportler an: schwindende Mitgliederzahlen und fehlender Nachwuchs.

«Tells Geschoss»

Apropos Wilhelm Tell: Die Musikgesellschaft Ringgenberg spielte den von Ueli Zurbuchen für das Fest komponierten Marsch «Tells Geschoss». Und Friedrich Schiller lässt in seinem Drama den Schweizer Freiheitshelden sagen: «Mein ganzes Leben lang hab’ ich den Bogen gehandhabt, mich geübt nach Schützenregel. Ich habe oft geschossen in das Schwarze. Und manchen schönen Preis mir heimgebracht vom Freudenschiessen.»

So stimmts auch 2019 in Ringgenberg: «Das Freudenschiessen» ist in sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht bestens organisiert, wozu Arbeitseinsätze der Helfer von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts nötig sind. Und es gibt einen gut ausgestatteten Gabentempel.