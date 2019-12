Eheknatsch am Freudentag

Stück mit bitterbösen Tönen

Auf amüsante Art mit einem bitteren, ja fast bösen Anstrich beschreibt Franz Hohler in seinem Theaterstück «Zum Glück» den Freudentag eines Ehepaars. «Er» verwöhnt «sie» an diesem denkwürdigen Abend mit seinen Kochkünsten. Beide schwelgen sie in Erinnerungen. Familienfotos bringen sie auf die Sprünge, wann und wo sie glücklich in die Kamera geschaut haben oder vom Blitzlicht überrascht wurden. Irgendwie bringen die beiden Eheleute die Daten, wann die Fotos entstanden sind, sogar wieder auf die Reihe.

Sie, eine Pianistin, steht noch mitten im Leben. Er, ein Buchhalter, nimmt eine Auszeit, hängt seit Monaten zu Hause herum. Ihre beiden Kinder – Felix treibt sich irgendwo in den Staaten herum, Silvia weilt in Australien – sind nur digital erreichbar, wenn es denn überhaupt klappt. Heute scheint es trotz mehreren Versuchen nicht zu funktionieren, die Stimmung wird frostiger …

Doch zum Glück gibt es da noch einen Engel, einen Schutzengel. Als unsichtbarer Gast versucht er mit himmlischem Geschick das Geschehen auf «hohlersche Art» in gemässigte Bahnen zu leiten.

Die Glückszahl 13

Einmal mehr – und dies seit 13 Jahren – verstehen es Beatrice Augstburger und ihr Stedtli-Theaterteam, ein besonderes Silvesterprogramm auf die Bühne zu bringen. Dabei werden die Hürden immer höher. Die Zuschauer – viele von ihnen Stammgäste – erwarten besonders am Silvesterabend nicht nur «Hobelchäs u Züpfe». Das Dreipersonenstück verspricht neben Witz und Humor Prisen von Ernsthaftigkeit, die zum Nachdenken anregen. Wie steht es um die eigene Beziehung? Wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Doch keine Angst, Franz Hohler versteht es auf eindrückliche Art, leichte und schwere Kost zu einem bekömmlichen Menü zusammenzustellen.

Menü vom Feinsten

Als «Küchenchefin» beim Silvester-Theaterschmaus steht wie immer Beatrice Augstbuger am Herd. Seit 30 Jahren bringt sie im Kellertheater in Unterseen Produktion um Produktion heiss auf die Bühne. Ihr gelingt es, Klassiker und zeitgenössische Stücke unterschiedlichster Autorinnen und Autoren aufzuführen. Ein Menü, das gut ankommt. Dabei ist es alles andere als einfach, im beschränkten Kellerraum mit minimaler Technik zu inszenieren. Doch die erfahrene Theaterfrau hat bis jetzt die richtigen Rezepte gefunden. Gemeinsam mit engagierten Laiendarstellern gelingt es auch heuer, eine anspruchsvolle Aufführung zu präsentieren.

Esther Käsermann ist tragende Frauenrollen gewohnt. Im Tellspiel sagte sie als Stauffacherin ihrem Werner, wohin die Reise zu gehen hatte. Nun ist der Ehemann an der Reihe, der sie als pedantischer, pingeliger Zauderer auf die Palme bringt. Doch auch er, Stefan Gysin, weiss sich als unterdrückter Eidgenosse zu wehren. Eine ganz besondere Rolle verkörpert Léon Bruhin als Schutzengel. Er hat das Vergnügen – besser gesagt die liebe Mühe –, die beiden Eheleute heil durch die silberne Hochzeit zu schleusen …

«Zum Glück» von Franz Hohler: Premiere Samstag, 28.12. um 20.15 Uhr. Weitere Aufführungen: Silvester, 3. und 4. sowie 8., 10. und 11. Januar, jeweils um 20.15 Uhr. Derniere: Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr. www.stadtkeller-unterseen.ch