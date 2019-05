Die Kinder wollen die Bahn

Der Verein IG Leissigen Futura mobilisierte: Vor der Informationsveranstaltung der Gemeinde und der BLS zeigten Kinder am Freitag mit dem Einverständnis ihrer Eltern, dass sie in Zukunft lieber mit der Bahn als mit dem Bus in die Schule nach Interlaken fahren möchten; wichtige Aspekte sind Sicherheit und Ökologie. Die IG ist von der Machbarkeit einer «Hybridlösung» überzeugt.