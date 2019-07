Die bösesten Berner Jungschwinger steigen in die Hosen

Kilian Wenger, Niklaus Zenger, Bernhard Kämpf, Remo Käser, Christian Stucki, Simon Anderegg, Erich Fankhauser. Die Namen auf der Siegerliste der Bernisch-Kantonalen Nachwuchsschwingertage sind klingend, im Fall von Wenger gar königlich.

Gut möglich also, dass diesen Samstag in der Naturarena auf dem Brünig künftige eidgenössische Kranzschwinger oder gar Schwingerkönige in die Zwilchhosen steigen. 170 junge Sportler nehmen am Bernisch-kantonalen Nachwuchsschwingertag teil. 150 Berner sind dabei, davon rund 40 Oberländer. Als Gäste eingeladen wurden 13 Schwinger aus dem Kanton Thurgau sowie sieben Jungtalente aus Obwalden.

Sägemehlringe bleiben

Auf den 20. Juli 2019 hat ein 15-köpfiges Organisationskomitee mehr als anderthalb Jahre lang hingearbeitet. Organisierender Verein ist die Schwingersektion Hasliberg, OK-Präsident ist Christian Schneider. Er hat früher selber aktiv geschwungen, «nicht so erfolgreich», wie er sagt. Auch am Brünigschwinget gehört er als Vizepräsident zu den Organisatoren. Dieser findet am Sonntag, 28. Juli statt, also acht Tage nach dem kantonalen Nachwuchsschwingertag, was für beide Veranstaltungen die Vorbereitungsarbeit erleichtert. «Beispielsweise benützen wir für beide Schwingfeste die gleichen vier Sägemehlringe», so Schneider. Ebenso bleibt das Festzelt für den Brünigschwinget stehen.

Eine logistische Herausforderung bringt das Abwasser. Für die rund 1000 Zuschauer, die am Samstag erwartet werden, sind die bestehenden Infrastrukturen ausreichend. Eine Woche später ist der Andrang auf dem Brünig sechsmal so gross, wofür mobile Toiletten nötig werden. Speziell am Brünig ist die fehlende automatische Entwässerung: 30 Kubikmeter Schmutzwasser von Sanitäranlagen und Küche werden nach dem Nachwuchsschwingertag per Lastwagen in Richtung Lungern abtransportiert.

Mindestens fünf Sieger

Rund 100 ehrenamtliche Helfer werden am Nachwuchsschwingertag im Einsatz stehen und für gute Rahmenbedingungen besorgt sein. Anders als bei Schwingfesten der Aktivsportler ist ein Unterhaltungsprogramm an Nachwuchsschwingertagen unüblich. Auch auf dem Brünig wird darauf verzichtet.

Im Wettkampf läuft bei den Nachwuchsschwingern Vieles ab wie bei den «Grossen»: Für die Teilnahme am Bernisch-Kantonalne Fest können sich die Sportler mit guten Resultaten an Gauverbandsfesten qualifizieren. Jeder Schwinger bestreitet sechs Gänge, derjenige mit dem höchsten Notenblatt gewinnt. Soweit, so gut. Hingegen ist schon jetzt klar, dass es diesen Samstag auf dem Brünig mindestens fünf Festsieger geben wird. Denn anders als im Erwachsenensport werden die Jungschwinger in Alterskategorien unterteilt. Am Bernisch-kantonalen Nachwuchsschwingertag gibt es fünf Kategorien, jeweils eine für die Jahrgänge 2002 bis 2006. Für die Notengebung sind gut ausgebildete Kampfrichter verantwortlich, die ansonsten an Gauverbandsfesten der Aktiven zum Einsatz kommen.

Die begehrte Auszeichnung - einen Doppelzweig - gibt es nur für die bestplatzierten Schwinger. Jedoch muss kein Jungsportler mit leeren Händen nach Hause. «Für die Ränge 1 bis 3 haben wir Glocken anfertigen lassen», sagt Christian Schneider. Für alle weiteren Teilnehmer des Nachwuchsschwingertags gibt es als Einheitspreis ein Fondue-Caquelon inklusive Käsemischung.