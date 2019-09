Die Arbeit des Sommers wird sichtbar

Der Alpsommer neigt sich dem Ende entgegen. Traditioneller Abschluss sind die Chästeilets. Am Freitag findet der berühmteste seiner Art statt, jener im Justistal. Seit 250 Jahren geschieht der Teilet nach dem gleichen überlieferten Ritual.

Der Käsemeister lost jedem Bauern seinen Stapel an Käselaiben – auch Los genannt – zu. Die Menge an Käse richtet sich nach der Milchleistung der Kühe. Je mehr Kühe ein Bauer gesömmert hat, desto mehr Käse steht ihm zu.

Nach dem Teilet findet der Alpabzug statt. Die Kühe mit der besten Milchleistung führen dabei den Tross nach Sigriswil an. Sie sind besonders schön geschmückt. Die Alpabzüge treffen circa 16.30 Uhr im Dorf Sigriswil ein. Die Feierlichkeiten am Spycherberg halten indes bis in den Abend an.