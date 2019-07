«Der Status quo wird der Strasse gerecht»

Als der Hauptmotionär das Anliegen Ende Januar im Parlament begründete, sprach er davon, «dem Chaos im Langsamverkehr Einhalt zu gebieten». Es gelte, gemäss Verkehrsrichtplan Bödeli den Verkehr auf dieser Achse zu beruhigen. Zudem würde, so André Chevrolet, ein Einbahnregime die Verbindung zur Nachbargemeinde für Fussgänger «deutlich aufwerten und damit einladen, auch in die wunderschöne Altstadt Unterseen zu spazieren».

Für den Status quo

Doch statt Applaus gabs vom Nachbarn heftige Kritik. Rolf Hänni, Präsident der FDP Unterseen, kündigte Widerstand an: «Wir werden alles dagegen unternehmen, falls nötig auch rechtliche Schritte.» Zusammen mit dem Stedtli-Leist prüfe man bereits eine Initiative.

Doch ob der Widerstand nötig sein wird, ist nun mehr als fraglich. Denn: Auch der Gemeinderat Interlaken ist der Meinung, dass die Marktgasse nicht zur Einbahnstrasse werden soll. Dies macht die Exekutive in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf die Motion Chevrolet deutlich. Zusammen mit dem Gemeinderat habe man bereits vor Einreichung der Motion eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Vor- und Nachteile eines Einbahnregimes aufzeigen sollte.

Diese Studie, so schreibt der Gemeinderat, «hat ergeben, dass der Status quo, das heisst die durchgehende beidseitige Verkehrsführung, der Strasse gerecht werde». Und: Eine Neuregelung des Verkehrs läge ohnehin im Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates oder der Sicherheitskommission, jedoch nicht beim GGR.

Noch nicht entschieden

Ist die Sache damit erledigt, zieht der Motionär seinen Vorstoss zurück? Auf Anfrage sagt André Chevrolet, er sei sich «noch nicht schlüssig» und werde zuerst mit seiner Fraktion sprechen. In die Studie habe er bisher noch keine Einsicht gehabt. Wichtig sei, dass bei Kreuzungsmanövern von Fahrzeugen die Fussgänger auf den nun abgeflachten Trottoirs nicht gefährdet seien.

Endgültig entschieden wird an der GGR-Sitzung vom 27. August. Dann wird sich zeigen, wie viele der Unterzeichnenden die Motion weiterhin unterstützen.