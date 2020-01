Der «Castellan» geht open

Auf 1550 Höhenmetern

Das zweite folgt sogleich: Seit seiner Gründung vor 175 Jahren bemüht sich dieser Männerchor jedes Vierteljahrhundert um die Aufführung des «Castellans». Jetzt kommt er schon zum sechsten Mal auf die Bühne. Dieses Mal aber nicht im Winter und wie vor 25 Jahren im Landhaussaal in Saanen. Sondern im Hoch- und Spätsommer. Dazu noch im Freien auf der Naturbühne im Haseloch. Der «Castellan» wird auf 1550 Höhenmetern gespielt – mit einem «unvergesslichen Ausblick auf das Saanenland, das Kletterparadies Gastlosen und das Obersimmental», wie die Freilichttheaterverantwortlichen auf ihrem Infoflyer schon mal den Gluscht wecken.

In luftiger Höhe läuft das Stück unter dem Titel «Der Chrüzwäg vom Castellan». Es wird nicht mehr in Versform gespielt, sondern in einer dramatischen Fassung, deren sich das Autorentrio Ruth Domke, Hanspeter Hefti und Joelle Brand angenommen hat. Es teilt sich auch noch die Regie auf. Wer die Hauptrolle spielt, wird erst im Juni kommuniziert.

Tatsächlich begeben sich die Besucher auf eine Einstimmungsreise. Wer das Auto in Saanenmöser erst mal abgestellt hat (oder am Bahnhof angekommen ist), steigt in einen Shuttlebus und fährt hoch ins Theatergelände. Oder geht zu Fuss hinauf. Am Ziel wartet das «Castellanbeizli» mit «authentischer Gastronomie aus dem Saanenland», wie es Blanca Burri ausdrückt. Die für PR und Medienarbeit Verantwortliche spricht von frisch zubereiteten Schöpfmenüs, Käsegerichten und Würsten – «etwas fürs normale Portemonnaie». Ab 18 Uhr werden Marcel Burri (ehemals Bären Gsteig), Peter Wyss (ehemals Palace Gstaad) und Heinz Oehrli (Victoria Gstaad) ihr Gekochtes feilbieten.

Budget von 200'000 Franken

Um dieses Erlebnistheater logistisch und finanziell bewältigen zu können, braucht es Helfer und Geldgeber. Blanca Burri spricht von einem Budget in der Höhe von 220'000 Franken: «Schon vor einem Jahr sind wir bei der Sponsorensuche auf positive Resonanz gestossen. Viele Unternehmer und die Gemeinden aus der Region unterstützen uns mit Geld oder Naturalleistungen.»