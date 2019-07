«Der Amtsschimmel hat laut gewiehert»

Geschäftsleiter Roger Bischoff inspiziert die Baustelle: «Die Jungs geben Vollgas.» Foto: Bruno Petroni

«Alles wäre reibungslos vom Tisch gewesen – hätte da nicht das Amt für Gemeinden und Raumordnung von Beginn weg für Ärger gesorgt.» Roger Bischoff sträuben sich die Nackenhaare, wenn er sich an das zwei Jahre dauernde Bewilligungsverfahren für die seit Anfang Juli im Bau befindliche Fly-Line-Entschleunigungsbahn erinnert. Ihm geht es dabei nicht in erster Linie um die 100'000 Franken an Bewilligungskosten, was bereits fast zehn Prozent der Gesamtkosten ausmacht.