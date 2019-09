Dem «Ghüder» geht es an den Kragen

«Büchsen und Abfälle nordwestlich vom Brunnen über Felsen hinaus werfen». Dieses Hinweisschild fand Hüttenwartin Nicole Müller im vor 113 Jahren erbauten, inzwischen sanft renovierten Nebengebäude der SAC-Trifthütte vor.

Seit 5 Jahren betreibt Müller zusammen mit ihrem Lebenspartner Artur Naue und ihren gemeinsamen zwei Buben die Trifthütte, 2520 Meter über Meer. An guten Ideen fehlte es dem Hüttenwartspaar dabei nie. Eine Clean-up-Aktion war auch eine solche: In früheren Jahren war die Entsorgung des Abfalls aus dem Hüttenbetrieb und von Alpinisten in der Umgebung der SAC-Hütten gang und gäbe. Entsprechend viel Müll ist auch heute noch in den Bergen zu finden, denn «früher gab es noch keine Hüttenversorgung per Helikopter und keine Umweltgesetz­gebung», sagt Nicole Müller.