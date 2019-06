Defizit: Sponsoren für Nordic Arena gesucht

«Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, müssen die Personalaufwendungen auf ein Minimum beschränkt werden. Zur Aufrechterhaltung des Betriebs bedarf es vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter und die grosse Mithilfe von Alt-Bundesrat Adolf Ogi.»

Dies sagte Karl Bieri, Präsident der Genossenschaft Nationales Nordisches Skizentrum Kandersteg (NNSK) am Montag an der Generalversammlung in der Nordic Arena.

Verschiedene Trainings

Bieri, mit Applaus in seinem Amt als Verwaltungsratspräsident des NNSK bestätigt, leitete die Versammlung und blickte auf das letzte Geschäftsjahr zurück. Dabei sei die zugesprochene Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Sion ein kurzfristiger Höhepunkt gewesen, wobei die Nordic Arena von der vorherrschenden Medienpräsenz profitierte. Die Sommertrainings von verschiedenen A-Mannschaften, auch vom Deutschen Skiverband, war die Folge davon.