Das Glasfasernetz wird ausgebaut

«Swisscom hat das Versprechen abgegeben, bis Ende 2021 jede Schweizer Gemeinde mit Glasfasertechnologien auszubauen», teilt das Telekommunikationsunternehmen mit, das sein Vorhaben nun auch in Erlenbach und Diemtigen umsetzen will. «Die Gemeindevertretung und Swisscom haben den Ausbau sowie den Baubeginn gemeinsam besprochen», heisst es in der Mitteilung.