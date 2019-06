Das Fest am See unter Dampf

Eher informell wurde sie dann ins grosse Festzelt auf dem Rössliplatz getragen. Die beiden einheimischen Jodlerklubs, Brienz und Bärgecho, begrüssten sie mit dem «’s Brienzerbürli» oder «Brienser Buurli», dem Spottliedchen aus dem 19. Jahrhundert, das eines beweist: Brienzer haben Humor.

Sie sind auch bereit, viel Freiwilligenarbeit zu leisten. Bernhard Fuchs, Präsident des Organisationskomitees, hob diese engagierte Mithilfe in seiner Begrüssungsansprache besonders hervor.

Alphorn mit Lötschberg

«Es genügt nicht, dass ein paar Jodler sagen, man könnte ein Fest machen», sagte er. Vor anderthalb Jahren haben die Brienzer Jodler die Ausrichtung des «Kantonalen» übernommen, da es in Burgdorf nicht stattfinden konnte.

Und jetzt ist Brienz bereit, mit vielen gut beschilderten Standorten überall im Dorf. Es gibt sogar ein Alphorntaxi zwischen der Anblasstelle in Hofstetten und dem Cholplatz, wo die Wettvorträge stattfinden. An der Eröffnungsfeier überbrachte Sonja Vogel Grussworte aus Wangen, wo das Fest 2018 stattgefunden hat. «Ich hoffe, dass ihr in Brienz ein so schönes Fest habt wie wir in Wangen.

Heit Sorg zu üsem schöne Bruuchtum», sagte sie. Nachdem Bernhard Fuchs das Fest offiziell eröffnet hatte, unterhielt im gut besetzten Rössliplatz-Festzelt der Handharmonika-Klub Brienz die Gäste, während einige Hundert Meter weiter östlich am Quai sich die ersten der 3600 Teilnehmenden, die sich am 52. Bernisch-Kantonalen Jodlerfest einer Jury stellen, ihren Auftritt hatten, die Jodlergruppe Gstaad.

Die Alphorn- und Büchel-Wettvorträge finden auf dem Cholplatz statt, der mit allerlei Utensilien und traditionellen Einrichtungen des Bergheuens schön geschmückt ist. In die ersten Alphornharmonien mischte sich dann aber das unüberhörbare Signal des Dampfschiffs Lötschberg ein, sodass die Alphornbläser, bei denen die Jury die kleinsten Zwischentöne hören muss, abbrachen. Alles gut, signalisierte Leiter Tobias König mit dem Daumen.

Auf ein schönes Fest: Die Alphorngruppe Gstaad spielte am 52. Bernisch-Kantonalen Jodlerfest den allerersten Vortrag. (Fotos: Anne-Marie Günter)