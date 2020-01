Da steppt der Schneebär aus Alaska

Schöpfer dieses Bildes der Zerstörung sind vier Männer aus Alaska mit Leader Peter Lucchetti, kein Unbekannter in der Szene. Also: Ein Sinnbild für die Gastfreundschaft, das Thema des diesjährigen Festivals, kann die Szene nicht unbedingt sein, aber sie ist ausgezeichnet gemacht, von den Nieten am Wohnwagen über das aufgerissene Fahrzeugblech bis zum Bärenfell, alles ist perfekt aus Schnee.

Grund für die Jury, die aus den beteiligten Schneeskulpturenkünstlern besteht, und auch für das Publikum, die schaurig schöne-Szene auf Platz eins zu wählen. Gefolgt von den fünf Sternen des Schweizer Teams, die ein perfektes Symbol für Gastfreundschaft in der Hotellerie sind.

Farbe für Winterwunderwelt

Am Freitagabend war es nach Tagen intensiver Arbeit so weit. Während die Sonne unterging und die Wasserpfützen auf dem Baerplatz grösser wurden, tauchten die Beleuchter jede Skulptur in das passende Licht. Der Bärin Alaska bekam ganz viel Rot, die fünf erstaunlich ineinandergebauten Schneesterne des Schweizer Teams auf dem Eiger+-Platz erhielten ein ganzes Farbspektrum.

Die Alphornbläser Willy Michel und Heinz Balmer stimmten das grosse Publikum aufs Alpenwelt-Feeling ein, Glühweinduft zog über den Platz, und Bruno Hauswirth, Geschäftsführer von Grindelwald Tourismus, hiess das Publikum in der «Winterwunderwelt» willkommen. Sehr viele Besucher hätten das Entstehen der Schneeskulpturen mitverfolgt und auch mitgewirkt: Zettel, auf denen die Leute ihre Meinung abgeben konnten, mussten sogar nach­gedruckt werden.

Vorgegeben war dieses Jahr das Thema «Gastfreundschaft», weil vor 200 Jahren das erste Hotel in Grindelwald gebaut worden ist. Ins­gesamt teilgenommen haben vierzehn Schneeskulpturenteams aus zehn Nationen. Zwei Schweizer Teams und eines aus der Ukraine arbeiteten auf dem Männlichen.