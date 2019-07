«Blüemlere» rammt zwei Segelboote

«Ich dachte zwischen den Booten sei ich sicher»

Auf Anfrage von 20 Minuten äusserte sich die Stand-up-Paddlerin selber zum Fall: «Ich dachte, zwischen den Booten sei ich sicher, doch ich hatte trotzdem ein Auge auf das Schiff», so die 25-Jährige. Sie habe dann gemerkt, dass das Kursschiff nicht die gewohnte Route fuhr und auf sie zu kam. Das Dampfschiff touchierte dann mit dem hinteren Teil die zwei Segelboote am Hafen. «Ich bin vom Brett gesprungen, um mich in Sicherheit zu bringen», so die junge Frau.

«Ich wusste, dass ich nicht zu nah am Schiff sein durfte, da mich der Sog sonst nach unten ziehen würde», erinnert sich die Stand-up-Paddlerin. «Das Schiff ist schon recht gross, wenn man direkt darunter im Wasser ist.» Da sie sich früh genug retten konnte, hatte sie genügend Zeit, um sich vom Dampfer zu entfernen. Der Kapitän habe sich anschliessend vom Schiff aus erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Danach sei das Schiff weitergefahren.

«Stelle ist dort sehr eng»

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die BLS Schifffahrt, dass das Dampfschiff Blümlisalp am Mittwochabend auf dem Thunersee zwei Boote touchierte. Das Schiff fuhr auf der Feierabend-Rundfahrt von Thun in Richtung Beatenbucht See.

«Beim Ablegen des Schiffes am Hafen in Faulensee driftete die Blümlisalp ab und touchierte zwei unbemannte Segelboote», sagt BLS-Sprecherin Astrid Herrmann. Dabei sei es zu einem leichten Sachschaden gekommen. «Die Seepolizei hat mit dem Schiffsführer gesprochen und die Ermittlungen sind soweit abgeschlossen», so Herrmann. Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass der Unfall keine weiteren polizeilichen Massnahmen zur Folge habe.

Die Besitzer der Boote wurden laut der BLS umgehend kontaktiert. Doch wie kam es zum Unfall? «Die Stelle ist dort sehr eng und das leichte Abdriften reichte bereits, um die Boote zu touchieren», sagt Astrid Hermann dazu.