Beelers Ärger über das ständige Aber

Beeler zählte die zahlreichen kleineren und grösseren Baustellen und -projekte auf. In Interlaken, Wilderswil, Zweilütschinen, Burglauenen oder Schwendi. Und die grösste Baustelle klammerte er da vorerst noch aus: In Grindelwald-Rothenegg entsteht der Grindelwald-Terminal, ein Teil des Projekts V-Bahn.

«Grindelwald-Terminal – irgendwie tönt Rothenegg viel mehr nach BOB, aber schliesslich sind wir auch nicht mehr das braun-beige Bähnli mit den Holzbänken von einst», hielt Beeler vor 93 Aktionären im Grindelwalder Kongresssaal fest. «Vielmehr sind die BOB ein moderner, zeitgemässer Anbieter des öffentlichen Verkehrs geworden.»

«Warum diese Auflistung von Baustellen?», fragte der BOB-Verwaltungsratspräsident, um anzufügen: «Die stillen Bauer sollen und dürfen bauen, je stiller, desto angenehmer.» Er wolle in Erinnerung rufen, dass jede Baustelle auch ein Preisschild habe. «Dass somit auch stille Zahler nötig sind.» Das seien Bund und Kanton und damit die Steuerzahler. «Also eigentlich wir alle.»

Immer ein Aber

Von den stillen Schaffern und stillen Zahlern kam Beeler dann auf die lauten Touristen. «Es gehört in breiten Kreisen heute zum guten Ton, dass man die Erfolgsmeldungen aus dem Tourismus mit einem Aber verknüpft», kritisiert Beeler. «Statt dass wir zufrieden sind, dass so viele Gäste zu uns kommen wollen, jammern wir, suchen Argumente, warum uns Besuche in homöopathischen Dosen eventuell mehr bringen würden.» Natürlich brauche es eine differenzierte Diskussion, meint Beeler, auch er habe sich schon über Autos mit Appenzeller Nummer geärgert. «Aber uns sind volle, moderne Züge lieber als leere Fahrten.»

Rekorde und Störungen

Und tatsächlich waren die Züge der BOB im letzten Jahr gut besucht. Dies ging aus den von Direktor Urs Kessler präsentierten Zahlen hervor. Auch wenn dieser bewusst auf die Frequenzen verzichtete. Allzu viele Bahnunternehmen würden die Zahl über alles stellen. «Dabei ist doch viel wichtiger, was am Ende erwirtschaftet wird.» Die BOB stellten beim Verkehrsertrag mit knapp 15 Millionen Franken einen neuen Rekord auf (wir berichteten). Und auch die Schynige-Platte-Bahn erzielte mit 4,1 Millionen Franken einen neuen Höchstwert. Der Gesamtumsatz lag mit 42,7 Millionen 6,8 Prozent über dem Vorjahr. Da wegen der hohen Investitionen höhere Abschreibungen getätigt wurden, fiel der Gewinn mit 2,1 Millionen Franken tiefer aus als 2017.