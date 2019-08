Baustart für Jahrhundertprojekt

«Für Niederried ist das neue Wasserreservoir ein Jahrhundertprojekt», sagte Gemeindepräsident Beat Studer im Wald ob dem Dorf, wo der Bagger in den nächsten zwei bis drei Wochen das Loch für das imposante Bauwerk aushebt. Anschliessend wird betoniert: Zwei Becken, von denen jedes 175 Kubikmeter Wasser fasst, und ein zentraler Technikraum für die Steuerung und Überwachung werden in den Boden gebaut. Zum Schluss wird das Reservoir wieder mit der ausgehobenen Erde bedeckt, und die temporäre Strasse durch den Burgerwald, die in nur siebeneinhalb Tagen für Lastwagen und schweres Gerät gebaut wurde, wird zu einer schmalen Zufahrt rückgebaut.