Ballenberg rückt in den Fokus der Forschung

Wie wohnten, bauten und lebten die Menschen – von der Vergangenheit bis in die Gegenwart – in der ländlichen Schweiz? Die Antwort auf diese Frage soll ein Forschungsprojekt des Schweizer Nationalfonds im Freilichtmuseum Ballenberg (FLMB) an den Tag bringen, wie die Kulturinstitution mit Sitz in Hofstetten am Donnerstag mitteilte.