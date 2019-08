Auto prallt in Felswand und landet auf dem Dach

Am Freitagnamittag ereignet sich in Guttannen ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteil, war ein Autto gegen 16.10 Uhr vom Grimselhospitz in Richtung Guttannen unterwegs gewesen, als es im Bereich oberhalb des Marzolitunnels rechts mit einer Felswand kollidierte. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in der Mitte der Strasse zum Stillstand.