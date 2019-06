Antennenwald in Aeschi unerwünscht

Neben planmässigen Abschreibungen von 33'6361 Franken wurden, gemäss neuem Reglement, 20'614 Franken als zusätzliche Abschreibungen in die Finanzpolitische Reserve eingelegt. Die Spezialfinanzierungen ergaben einen Aufwandüberschuss von 23'138 Franken. Die Investitionen betrugen 3,272 Millionen Im Finanzvermögen von 11,325 Millionen sind flüssige Mittel von rund 3 Millionen enthalten. Die Rechnung wurde einstimmig angenommen. Ebenso die Kreditabrechnungen.

Als Nachfolger von Reto Sopranetti wurde Matthias Klopfenstein in die Schulkommission gewählt. Martin Müller geht in Pension. Während 20 Jahren war er Hauswart in Schulhaus und Gemeindesaal. Die Hauswartstelle im Primarschulzentrum übernimmt Beat Teuscher im Gemeindesaal hat Rolf Hari das Amt angetreten.